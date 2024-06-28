Одних мобилизуют, а других нет: правозащитница сказала, кто из ребят до 25 лет подлежит призыву
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Эксомбудсменка обратила внимание на одну категорию военнообязанных
Во время общей мобилизации в службу в армию могут призвать военнообязанных, которым еще не исполнилось 25 лет. Среди них есть те, кто не проходил военную кафедру, являются офицерами запаса и не учатся на магистрате, лица прошедшие срочную службу и украинцы, которые приписаны к призывным участкам по старому законодательству.
Об этом рассказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека и эксомбудсменка Людмила Денисова, передает "Эспрессо". Она добавляет, что в Украине есть социальная несправедливость между людьми, подлежащими призыву до 25 лет.
Кто может быть мобилизован до 25 лет, по словам Денисовой
- Военнообязанные, не достигшие 25 лет, но проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре.
- Военнообязанные, ранее отслужившие срочную службу (не считая последнюю демобилизацию срочников, которых год не будут мобилизовывать).
- Лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службы в мирное время, или ограниченно годных в военное время. Они тоже военнообязанны.
"Таким лицам нужно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 г. Если они будут признаны годными, то могут быть мобилизованы, если нет отсрочки", — говорит Денисова.
Здесь прослеживается социальная несправедливость, по мнению эксобмудсменки. Тот, кто не служил, не имеет специальности по военному учету и не признан ограниченно пригодным, не может быть мобилизован до достижения 25-летнего возраста, в то время как у другого есть вероятность быть мобилизованным.
"Сейчас в Верховной Раде группой народных депутатов зарегистрирован законопроект, предусматривающий отсрочку от призыва на военную службу именно тех, кто был признан ограниченно пригодными к июню 2024 г. Если они будут признаны годными ВЛК, то отсрочку будут предоставлять им до 25 лет. Тогда это будет справедливо. Прошу нардепов поддержать законопроект (№11379). По возрасту должны быть равные условия относительно тех, которые не служили, не заканчивали военную кафедру, не имеют военной подготовки и относительно ограниченно пригодных", — резюмировала она.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие предприятия в Украине могут забронировать своих работников.