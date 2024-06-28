Одних мобилизуют, а других нет: правозащитница сказала, кто из ребят до 25 лет подлежит призыву

Эксомбудсменка обратила внимание на одну категорию военнообязанных

Во время общей мобилизации в службу в армию могут призвать военнообязанных, которым еще не исполнилось 25 лет. Среди них есть те, кто не проходил военную кафедру, являются офицерами запаса и не учатся на магистрате, лица прошедшие срочную службу и украинцы, которые приписаны к призывным участкам по старому законодательству.

Об этом рассказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека и эксомбудсменка Людмила Денисова, передает "Эспрессо". Она добавляет, что в Украине есть социальная несправедливость между людьми, подлежащими призыву до 25 лет.

Кто может быть мобилизован до 25 лет, по словам Денисовой

Военнообязанные, не достигшие 25 лет, но проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре.

Военнообязанные, ранее отслужившие срочную службу (не считая последнюю демобилизацию срочников, которых год не будут мобилизовывать).

Лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службы в мирное время, или ограниченно годных в военное время. Они тоже военнообязанны.

"Таким лицам нужно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 г. Если они будут признаны годными, то могут быть мобилизованы, если нет отсрочки", — говорит Денисова.

Здесь прослеживается социальная несправедливость, по мнению эксобмудсменки. Тот, кто не служил, не имеет специальности по военному учету и не признан ограниченно пригодным, не может быть мобилизован до достижения 25-летнего возраста, в то время как у другого есть вероятность быть мобилизованным.

"Сейчас в Верховной Раде группой народных депутатов зарегистрирован законопроект, предусматривающий отсрочку от призыва на военную службу именно тех, кто был признан ограниченно пригодными к июню 2024 г. Если они будут признаны годными ВЛК, то отсрочку будут предоставлять им до 25 лет. Тогда это будет справедливо. Прошу нардепов поддержать законопроект (№11379). По возрасту должны быть равные условия относительно тех, которые не служили, не заканчивали военную кафедру, не имеют военной подготовки и относительно ограниченно пригодных", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие предприятия в Украине могут забронировать своих работников.