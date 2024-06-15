"Кукла Путина": Дуда на Саммите мира жестко прошелся по Лукашенко

Президент Польши напомнил, что Беларусь помогала России и устраивает гибридные атаки на своих соседей

Россия не единственная ведет войну против Украины, ей в этом также помогает Беларусь в лице ее диктатора Александра Лукашенко. Именно с ее территории было проведено наступление на Киев в начале вторжения.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Саммите мира в Швейцарии. По его словам, в войне виновата лишь Россия, но это не значит, что она действует самостоятельно.

"Я хочу рассказать, о роли, которую кукла Путина — Александр Лукашенко — отыграл в этой войне, в то время как угнетал своих собственных людей", — сказал Дуда.

По его словам, Лукашенко не только позволил россиянам использовать его страну для нападения на Украину, но и на протяжении трех последних лет организовывал серию гибридных атак на Польшу и страны Балтии.

Президент Польши подчеркнул, что Украина, будучи жертвой нападения, имеет полное право защищать себя любым способом, который не противоречит международным законам. При этом он подчеркнул, что международное сообщество обязано продолжать оказывать поддержку Украине в ее борьбе.

Как сообщалось ранее, в Швейцарии с 15 по 16 июня проходит Саммит мира. По словам президента Украины, его цель заключается в том, чтобы мировое большинство сделало конкретные шаги по решению вопросов связанных с ядерной и продовольственной безопасностью, а также по возвращению депортированных лиц, в том числе и похищенных россиянами детей.