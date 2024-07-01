Обязаны предъявить по требованию: в Украине утвердили форму удостоверения работников ТЦК, как оно выглядит (фото)

Они также должны показать другие документы.

Кабинет министров утвердил форму служебного удостоверения лиц, вручающих повестки. Его они должны показать при проверке документов по требованию гражданина.

Соответствующие изменения были внесены в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Постановлением определена форма служебного удостоверения, которое соответствующий представитель, назначенный приказом руководителя вручать повестки, обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Согласно документу, служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, выдается на основании приказа соответствующего руководителя, определенного в абзаце седьмом пункта 31 указанного Порядка, председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной госадминистрации (военной администрации), удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью. Такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета).

Установлено, что во время проверки военно-учетного документа уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки обязан назвать свою фамилию, имя и отчество (при наличии), должность, а также предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом). Назначение представителей ТЦК, соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов и предприятий (учреждений, организаций), уполномоченных вручать повестки, осуществляется приказом соответствующего руководителя, являющегося основанием для выдачи удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кто и какие повестки может получить уже с 1 июля. На фронте уедут не все.