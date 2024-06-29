Придется всегда носить с собой: что будет, если не показать сотрудникам ТЦК учетный документ

Какое наказание грозит военнообязанному, если у него нет военно-учетного документа

Военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. Они также обязаны предъявлять его по требованию сотрудников ТЦК, полиции или Госпогранслужбы.

Об этом рассказала юрист юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Александра Капитула изданию "РБК-Украина". По ее словам, если документа нет или военнообязанный отказался его показывать, то ему может грозить штраф.

Таким образом украинцы должны носить с собой:

Для призывников – это удостоверение о приписке к призывному участку.

Для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Для резервистов – военный билет.

При этом она отметила, что справка от ЦПАУ или информация в "Резерв+" не является военно-учетным документом. В то же время QR-код в "Резерв+" может быть проверен должностными лицами.

Если военнообязанный не может предоставить документ, то ему грозит штраф в размере:

5100 — 8500 грн за первое нарушение;

8500 — 11 900 грн за повторное;

17 — 25,5 тысячи грн, если оно было совершено в особый период (то есть во время военного положения).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мобилизировать мужчину, который ранее не проходил воинскую службу.