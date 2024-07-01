"Завтра будут заниматься рэкетом и бандитизмом": в Раде раскритиковали ТЦК за жесткую мобилизацию

Нардеп говорит, что лично сталкивался с такими случаями

Практика, когда люди в военной форме без опознавательных знаков на улицах проводят принудительную мобилизацию, недопустима. С этим нужно жестко бороться.

Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко. По словам нардепа, его несколько раз останавливали люди в военной форме.

"Меня лично в свое время тоже несколько раз останавливали непонятные для меня люди с признаками военной формы без всяких опознавательных знаков. Вели себя, угрожая. Я всегда ради этого вызывал наряд полиции, я всегда вызывал руководителя. Для меня лично недопустимо, когда происходят такие действия. Когда люди с признаками военной формы без опознавательных знаков на улице занимаются обычным бандитизмом", — отметил Федиенко.

Нардеп считает, что сегодня такие люди выполняют якобы принудительную мобилизацию, а завтра или после окончания войны — "будут заниматься рэкетом и бандитизмом". По мнению Федиенко, это недопустимо, и с таким надо жестоко бороться. Он подчеркнул, что таких людей нужно наказывать согласно уголовному законодательству.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Шацке Волынской области военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения Четвертого отдела района Ковельского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Инцидент произошел в магазине во время проверки военно-учетных документов.