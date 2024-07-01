Зобов'язані пред'явити на вимогу: в Україні затвердили форму посвідчення працівників ТЦК, як воно виглядає (фото)

Вони також повинні показати й інші документи

Кабінет міністрів затвердив форму службового посвідчення осіб, які будуть вручати повістки. Його вони повинні показати при перевірці документів на вимогу громадянина.

Відповідні зміни було внесено до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Постановою визначено форму службового посвідчення, яке відповідний представник, призначений наказом керівника вручати повістки, зобов'язаний пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Згідно з документом, службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається на підставі наказу відповідного керівника, визначеного в абзаці сьомому пункту 31 зазначеного Порядку, головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації), засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі пред'явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).

Установлено, що під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком). Призначення представників ТЦК, відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та підприємств (установ, організацій), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто та які повістки може отримати вже з 1 липня. На фронті поїдуть не всі.