"Уборка" или "прибирання": как правильно говорить на украинском

Почему это слово портит наш язык и как правильно говорить на украинском?

В повседневной жизни многие украинцы все еще не готовы отказаться от употребления суржика — смешивания украинского и русского языков. Это явление, к сожалению, по-прежнему распространено в нашем обществе, хотя оно никак не украшает украинский язык.

Более того, искусственно созданные слова делают его грубім и неестественнім. Одним из самых распространенных примеров суржика есть слово "уборка".

Часто можно услышать фразы типа:

"Я щодня маю по кілька замовлень на уборку",

"Я в суботу нікуди не піду, бо треба зробити удома уборку",

"Як ця уборка мені набридла".

Однако следует отметить, что в украинском языке слова "уборка" не существует. Это типичный суржик, о чем свидетельствует сайт "Украинская грамота". Вдобавок, по словарю "Анти-суржик", в украинском языке также нет слов "убирати" и "уборщиця".

Как правильно сказать на украинском?

Вместо "уборки" следует использовать благозвучное и гармоничное украинское слово "прибирання". Толковый словарь украинского языка ( СУМ ) дает следующее определение:"Прибирання. Дія за знач. прибирати і прибиратися."

Например:

"Мар'я з панею турбувалися біля печі, а вона прибиранням та вимітанням горниць себе заклопотала" (Панас Мирний).

"Стомлений прибиранням зали, я ледве пересуваю ноги" (Іван Микитенко).

Другие примеры правильного употребления

Вместо "уборщицы" следует употреблять "прибиральниця", а вместо "убирать" — "прибирати". Такие изменения помогут сделать ваш украинский язык более чистым и благозвучным.

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