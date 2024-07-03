Останемся без коктейльных трубочек, ватных палочек и другого: в Минэкологии анонсировали изменения по стандарту ЕС

Когда именно будут введены изменения — неизвестно

Украина планирует запретить ввоз, производство и распространение пластиковой посуды и других предметов из пенополистирола. Сейчас разрабатывается законопроект, который позволит ввести в действие Директиву 2019/904, которую уже одобрили в ЕС.

Об этом сообщает Минэкологии Украины. Таким образом наша страна планирует стать ближе к внедрению в Евросоюз.

Директива 2019/904 постепенно ограничит оборот пластиковой продукции одноразового использования на территории Украины. Под запретом производства, ввоза, введения в обращение и распространения окажутся такие предметы, как:

гигиенические ватные палочки с пластиковым основанием;

емкости из пенополистирола и пластиковые емкости в форме блистерной упаковки или лотков – для готовых пищевых продуктов, потребляемых на месте или берущихся на вынос;

мешалки и соломинки для напитков;

палочки, прикрепляемые к воздушным шарам;

шпажки;

одноразовые вилки, ножи, ложки, тарелки и т.д.

"В последние годы Украина доказала, что разделяет и отстаивает европейские ценности и готова к реформам, чтобы стать полноценным членом Европейского Союза. Следовательно, трансформация системы управления отходами в стране продолжается", — говорят в Минэкологии.

В ведомстве отметили, что в ЕС уже выполняют требования этой Дирекитвы, чтобы уменьшить влияние пластика на окружающую среду. Согласно статье 6 документа государства-члены ЕС должны были принять все меры, чтобы с 3 июля этого года соответствующая пластиковая продукция была представлена ​​на европейских рынках исключительно с прикрепленными крышками. Это должно гарантировать, что крышка попадет на переработку вместе с бутылкой, а не будет выброшена отдельно в свалку, или еще хуже – в грунты или воду.

"По экспертным оценкам, только 10-15% одноразового пластика ежегодно перерабатывается во всем мире. При этом в 2019 году в мире было выброшено 130 миллионов тонн одноразового пластика. В Австралии на одного человека пришлось 59 килограммов таких отходов, в США – 53 кг, в Японии – 37, в Канаде – 34, в Италии – 23 кг. Следовательно, еще в 2019 году Европейский Союз начал системно решать эту проблему и одобрил Директиву 2019/904 об уменьшении влияния некоторой пластиковой продукции на окружающую среду", — говорят в Минэкологии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты. Еще в декабре 2021 года ввели платные пакеты в магазинах и супермаркетах, чтобы улучшить экологию.