Залишимося без коктейльних трубочок, ватяних паличок та іншого: у Мінекології анонсували зміни за стандартом ЄС

Коли саме буде введено зміни — невідомо

Україна планує заборонити ввезення, виробництво та розповсюдження пластикового посуду та інших предметів із пінополістиролу. Наразі розробляється законопроєкт, який дозволить запровадити Директиву 2019/904, яку вже схвалили у ЄС.

Про це повідомляє Мінекології України. Таким чином наша країна планує стати ближчою до впровадження до Євросоюзу.

Директива 2019/904 поступово обмежить обіг пластикової продукції одноразового використання на території України. Під забороною виробництва, ввезення, введення в обіг та розповсюдження виявляться такі предмети, як:

гігієнічні ватяні палички з пластиковою основою;

ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерної упаковки або лотків – для готових харчових продуктів, що споживаються на місці або беруться на винос;

мішалки та соломинки для напоїв;

палички, що прикріплюються до повітряних кульок;

шпажки;

одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки та ін.

"В останні роки Україна довела, що поділяє та відстоює європейські цінності та готова до реформ, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Отже, трансформація системи управління відходами в країні триває", — кажуть у Мінекології.

У відомстві зазначили, що в ЄС уже виконують вимоги цієї Директиви, щоб зменшити вплив пластику на довкілля. Відповідно до статті 6 документа держави-члени ЄС мали вжити всіх заходів, щоб з 3 липня цього року відповідну пластикову продукцію було представлено на європейських ринках виключно з прикріпленими кришками. Це повинно гарантувати, що кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, а не буде викинута окремо у звалище, або ще гірше – у ґрунти чи воду.

"За експертними оцінками, лише 10-15% одноразового пластику щорічно переробляється у всьому світі. При цьому у 2019 році у світі було викинуто 130 мільйонів тонн одноразового пластику. В Австралії на одну людину припало 59 кілограмів таких відходів, у США – 53 кг, у Японії – 37, у Канаді – 34, в Італії – 23 кг. Отже, ще у 2019 році Європейський Союз почав системно розв'язувати цю проблему та схвалив Директиву 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на навколишнє середовище”, – кажуть у Мінекології.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть заборонити поліетиленові пакети. Ще у грудні 2021 року запровадили платні пакети у магазинах та супермаркетах, щоб покращити екологію.