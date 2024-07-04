Призовут или нет? Как инвалидность 3 группы может повлиять на отсрочку

В законе есть четкий ответ

Военная служба является обязанностью каждого гражданина, который достиг призывного возраста. Однако действующее законодательство предусматривает отсрочку для определенных категорий военнообязанных — среди них и люди с инвалидностью.

Об этом пишет адвокатское объединение "Бачинський та партнери". Там же уточняют, может ли такая категория населения быть призванной в армию.

Основания для отсрочки от призыва на период мобилизации четко установлены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с ней не подлежат призыву (то есть имеют отсрочку от мобилизации) лица с инвалидностью. В статье не указываются группы инвалидности — значит, люди с 3 группой инвалидности на данный момент не подлежат мобилизации. Однако в праве пойти служить по контракту их не ограничивают.

Основаниями для установления 3 группы инвалидности являются стойкие, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, возникшие в результате заболеваний, травм или врожденных пороков и привели к ограничению жизнедеятельности. Для установления инвалидности обратиться следует в Медико-социальную экспертную комиссию по месту их проживания или лечения.

Кстати, если инвалидность 3 группы была установлена после 24 февраля 2022 года, мужчины должны пройти перекомиссию. Не нужно проходить перекомиссию лишь в случае ранений на военной службе, психиатрических расстройств, отсутствия конечностей или одного из четных органов, через онкологию, паралитический синдром или церебральный паралич, или если инвалидность установлена ​​с детства.

Ранее мы рассказывали, какие документы требуются для получения отсрочки. Также "Телеграф" писал, может ли получит отсрочку от мобилизации мужчина с переломом конечностей.