Могут служить или нет? Все о мобилизации людей с инвалидностью

Для разных категорий людей с инвалидностью разные правила

Во время общей мобилизации в Украине некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку. Среди них — люди с инвалидностью различных групп.

"Телеграф" рассказывает, в каких ситуациях человека с инвалидностью все же могут призвать. Также мы поделимся, что является основанием для отсрочки от мобилизации.

С 1 июля мобилизация людей с инвалидностью независимо от группы остается добровольной. Ее основанием является заключение военно-врачебной комиссии. Призывники должны пройти медкомиссию, по результатам которой им предоставляется отсрочка от мобилизации.

Мобилизация людей с инвалидностью 3 группы проходит только добровольно. Эту категорию людей могут призвать лишь в случае, если он признан пригодным к службе по результатам ВКК.

Также при наличии заключения ВВК также возможна добровольная мобилизация людей с инвалидностью 2 группы. У них имеются серьезные хронические заболевания, однако могут обслуживать себя самостоятельно и не нуждаются в постоянном уходе.

А вот мобилизация людей с инвалидностью 1 группы — явление очень редкое. Они имеют самые серьезные заболевания и обычно не могут обслуживать себя.

Ранее мы рассказывали, какие документы нужны для отсрочки от мобилизации. Также "Телеграф" писал, что необходимо для мобилизации учителей.