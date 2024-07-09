Адвокат дала совет снятым с военного учета: если этого не сделать, могут задержать и доставить в ТЦК

Хотя обязанности уточнять данные у таких мужчин нет, это все же стоит сделать

До 16 июля все военнообязанные мужчины в Украине должны обновить свои военно-учетные данные, тем, кто этого не сделает, грозит наказание. Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, нужно ли сейчас что-либо делать тем, кто был признан непригодным и исключен из военного учета.

На своей Facebook-странице она опубликовала видео на эту тему. Юрист дала этой категории мужчин практический совет.

Она напомнила, что обязанность уточнить свои данные относится к стоящим на учете в ТЦК та СП. Соответственно мужчина, который был исключен из военного учета из-за того, что был признан непригодным, не состоит на учете, перестал быть военнообязанным, прекратил любые свои отношения с ТЦК и СП, соответственно и обязанности уточнять свои данные не имеет.

"Но, у меня есть практический совет для таких мужчин. Поскольку сейчас осуществляется наполнение реестра и это наполнение не является того качества, которое ожидается, и на практике возможна ситуация, когда мужчина имеет на руках документы о том, что он признан непригодным и исключен из учета, но в реестре такой информации нет и соответственно, при проверке на улице это будет выявлено. И возможно такое развитие событий, как административное задержание и принудительная доставка такого мужчины в ТЦК и СП", — отметила адвокат.

Чтобы такого не произошло, она советует таким мужчинам все же уточнить свои данные либо через ЦНАП, либо через приложение "Резерв+". Следует также убедиться, что в реестре есть информация о том, что мужчина признан непригодным и был исключен из военного учета.

"Проверили, убедились, что так оно и есть, все хорошо, выдыхаете и не переживаете по этому поводу. Но если проверили, что согласно Резерву+ вы состоите на военном учете и нет вывода о непригодности, то необходимо обратиться в ТЦК и СП с письменным заявлением, к которому приложить копию вашего военно-учетного документа с соответствующей записью, копию вашего заключения ВЛК о непригодности, с просьбой привести в соответствие реальные обстоятельства и записи в реестре и внести в реестр информацию о признании непригодным и об исключении из военного учета", — советует адвокат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких ситуациях человека с инвалидностью все же могут мобилизовать.