Студенты младше 25 тоже подлежат мобилизации: юрист объяснила, в каком случае это возможно

Юрист напомнила, что мобилизация студентов в Украине не новая норма

В Украине могут мобилизовать студентов до 25 лет. При этом подать в суд на учебное заведение и оспорить призыв в армию они не смогут.

Об этом рассказала юрист Арина Швец в интервью Новости.LIVE. Она объяснила, кого именно может это коснуться.

По словам юристки, в постановлении Кабмина от 30.12.2022 года прописаны правила ведения учета призывников и военнообязанных. А в пункте 34 прописано, что государственные органы, предприятия, организации обязаны в течение семи дней уведомлять ТЦК о принятии на работу или увольнении с нее военнообязанного. Это касается и студентов, которых отчислили из высших учебных заведений студентов.

"Эта ситуация не нова. Просто только сейчас это постановление начали распространять и высшие учебные заведения, возможно, только сейчас начали подавать такие списки в ТЦК и СП", — сказала Арина Швец.

При этом она добавила, что отчисленные студенты в такой ситуации не имеют права подавать в суд на вуз, так как сотрудники учебного заведения выполняют свои обязанности по соблюдению правил военного учета.

Несмотря на то, что в Украине еще не понизили призывной возраст с 25 до 20 лет, мобилизовать могут и отчисленного студента младше 25 лет.

"Если вы когда-то приходили медосмотр и были признаны непригодными в мирное время и ограниченно годными в военное время. Это значит, что вы можете быть призваны до 25 лет. Кроме этого, если у вас пройдена военная кафедра до 25 лет, то вы также можете быть мобилизованы. Кто этого не знает, может столкнуться с административной ответственностью или быть задержан и доставлен в центры комплектования", — добавляет юрист.

Также "Телеграф" рассказывал о том, могут ли мобилизовать людей с инвалидностью. Стоит отметить, что для разных категорий людей существуют разные правила военного учета.