Статус "в розыске" в приложении "Резерв+" : что это значит и что делать

Есть несколько причин, почему так может произойти

В приложении "Резерв+" военнообязанным может высвечиваться статус "в розыске". Однако это не следует воспринимать, как совершение какого-то преступления. Есть несколько оснований, по которым лицу могли дать такой статус.

Об этом сказал заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Василий Фризюк изданию "Суспільне". По его словам, вопрос лучше решать индивидуально, чтобы узнать, почему человек в розыске.

"Это решается через территориальный центр комплектования в индивидуальном порядке. Например, одним из оснований может быть если военнообязанному ранее вручали повестки в 2022 или 2023 годах. И он по этим повесткам не появлялся, то из-за этого его подали в розыск", — объяснил Фризюк.

Он добавил, что всего оснований есть несколько. Каждый случай индивидуален, а потому лучше на месте и лично разобраться, почему лицу вручили такой статус и как это исправить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении "Резерв+" появилась новая функция — электронный военный билет. Он является аналогом бумажного.