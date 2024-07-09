"Организм перестает расти": эксперт назвал лучший возраст для мобилизации

В 25 лет парни уже более осознаны и физически выносливы

Желая сохранить молодое поколение Украины, власти, сами того не подозревая, создали армию, где средний возраст бойцов на фронте составляет 40+. Известный украинский физиотерапевт и реабилитолог Александр Еремин рассказал, имеет ли значение возраст бойца.

Эксперт также рассказал, почему младший боец не всегда эффективнее. Своими мыслями он поделился в интервью "Телеграфу" "Будет победа, но "вылезет" рак: физиотерапевт о мобилизации 20-летних и призыве пожилых".

"Я считаю, что мобилизовать нужно до 45 лет. С 25 до 45 лет", — сказал эксперт.

Он объяснил свою позицию. Александр Еремин считает, что в 20 лет юноши еще не созрели. Человек в возрасте 60 лет уже не эффективен на поле боя. А вот в 25 лет ребята уже более осознаны и физически выносливы.

"Кроме того, второй пубертатный период заканчивается 25 лет. То есть расти организм перестает в 25 лет. В 17-18 лет зоны роста могут быть открыты и если человек не был физически активен 18 лет, а ему дают большую нагрузку на позвоночник, то вылезают грыжи, протрузии. В 25 лет зоны роста закрыты, хрящевая пластина более стабильна и устойчива и нагрузки будут переносить легче, чем в 18-20 лет», — пояснил он.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин в возрасте от 18 до 25 может получить повестку в июле.