Будут грыжи и протрузии: физиолог объяснил чем опасна мобилизация 20-летних

Призыв с 25 лет, с точки зрения физиологии, выглядит более рациональным.

Если призываться в армию по мобилизации будут 20-летние, это чревато серьезными проблемами со здоровьем для таких рекрутов. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал известный украинский физиотерапевт и реабилитолог Александр Еремин.

– Ну, что такое 20 лет? Это человек, только закончивший обучение, он не понимает, как выживать. Юноша в 25 лет уже более осознан. Кроме того, второй пубертатный период истекает в 25 лет. То есть расти организм перестает в 25 лет. В 17-18 лет зоны роста могут быть открыты и если человек не был физически активен 18 лет, а ему дают большую нагрузку на позвоночник, то вылезают грыжи, протрузии. В 25 лет зоны роста закрыты, хрящевая пластина более стабильна и устойчива и нагрузки будут переносить легче, чем в 18-20 лет, — отметил врач.

Полный текст интервью с Александром Ереминым читайте на сайте Телеграф во вторник, 9 июля.