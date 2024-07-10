Украинцы и бизнес собрали на восстановление "Охматдета" сотни миллионов гривен

После ужасной атаки на детскую больницу "Охматдет" украинское общество продемонстрировало невероятное единство и щедрость. В считанные часы граждане и бизнес-структуры смогли аккумулировать сотни миллионов гривен для реконструкции разрушенных корпусов и приобретения нового медицинского оборудования.

Согласно информации от monobank и UNITED24, всего за 28 часов было собрано 280 миллионов гривен. Среди крупнейших доноров – IT-компания Grammarly и сеть "АТБ", пожертвовавшие по 20 миллионов каждый. Значительные взносы также внесли "АВТ Бавария" (10 млн), "Аврора", monobank и "Автострада" (по 5 млн), Uber и Netpeak Group (по 2 млн).

Отдельно стоит отметить компании, сделавшие прямые пожертвования больницы. "Киевстар", Favbet, Kernel и ОККО передали по 10 миллионов гривен непосредственно "Охматдету" или связанным благотворительным фондам. Инвестиционная группа ICU, "Укрнафта" и GSC Game World выделили по 5 миллионов, киевский ЦУМ — 4 миллиона, а "ПриватБанк" — 3 миллиона.

Кроме финансовой помощи, многие компании оказали практическую поддержку. "Dnipro-M" снабдил волонтеров инструментами, "Эпицентр К" предоставил технику для расчистки завалов, а ведущие сети супермаркетов (такие как "АТБ", "Сильпо", "Новус", "Ашан", "Varus" и "Коло") и производители воды ("Миргородская", VODA UA и т.д.) оперативно доставили на место продукты и питьевую воду.

Напомним, что 8 июня в результате очередного ракетного удара по Украине пострадала самая большая детская больница страны. Было полностью уничтожено отделение токсикологии и существенно повреждены еще четыре корпуса, включая новый в 2021 году.