Українці та бізнес зібрали на відновлення "Охматдиту" сотні мільйонів гривень

Після жахливої атаки на дитячу лікарню "Охматдит" українське суспільство продемонструвало неймовірну єдність та щедрість. За лічені години громадяни та бізнес-структури змогли акумулювати сотні мільйонів гривень для реконструкції зруйнованих корпусів та придбання нового медичного обладнання.

Згідно з інформацією від monobank та UNITED24, всього за 28 годин було зібрано 280 мільйонів гривень. Серед найбільших донорів — IT-компанія Grammarly та мережа "АТБ", які пожертвували по 20 мільйонів кожен. Значні внески також зробили "АВТ Баварія" (10 млн), "Аврора", monobank та "Автострада" (по 5 млн), Uber та Netpeak Group (по 2 млн).

Окремо варто відзначити компанії, які зробили прямі пожертви лікарні. "Київстар", Favbet, Kernel та ОККО передали по 10 мільйонів гривень безпосередньо "Охматдиту" або пов'язаним благодійним фондам. Інвестиційна група ICU, "Укрнафта" та GSC Game World виділили по 5 мільйонів, київський ЦУМ — 4 мільйони, а "ПриватБанк" — 3 мільйони.

Крім фінансової допомоги, багато компаній надали практичну підтримку. "Dnipro-M" забезпечив волонтерів інструментами, "Епіцентр К" надав техніку для розчищення завалів, а провідні мережі супермаркетів (такі як "АТБ", "Сільпо", "Новус", "Ашан", "Varus" і "Коло") та виробники води ("Миргородська", VODA UA тощо) оперативно доставили на місце продукти та питну воду.

Нагадаємо, що 8 червня внаслідок чергового ракетного удару по Україні постраждала найбільша дитяча лікарня країни. Було повністю знищено відділення токсикології та суттєво пошкоджено ще чотири корпуси, включаючи новозбудований у 2021 році.