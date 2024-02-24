Украина договорилась о гарантиях безопасности с ещё одной страной "Большой семёрки": подробности

Италия стала пятой страной, подписавшей подобные гарантии после Британии, Франции, Германии и Дании

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Италии Джорджией Мелони. По ее итогу лидеры двух стран подписали документ о двусторонних гарантиях безопасности.

Как сообщил глава государства в своем telegram-канале, этот документ "закладывает прочную основу для длительного партнерства в сфере безопасности между Украиной и Италией".

Кроме того, он добавил, что также на встрече обсуждались дальнейшие шаги по поддержке Украины в контексте предстоящего председательства Италии в "Большой семерке".

"Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособности и восстановления нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года", — написал он.

Напомним, Зеленский с рядом лидеров стран-союзниц в годовщину начала российского вторжения посетили Гостомель. Помимо Мелони там также присутствовали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, премьер Бельгии Александр Де Кроо и премьер Канады Джастин Трюдо.

Помимо того, в этот день в Киев приезжал и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.