Вице-спикер Кондратюк в Ватикане встретилась с Кардиналом, который помогает возвращать депортированных детей

Вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк провела встречу с главой Епископской конференции Италии Кардиналом Маттео Дзуппи в Ватикане.

"Его Эксиленс занимается от имени Папы Римского вопросами обмена пленными и возвращением депортированных украинских детей", — сообщила Елена Кондратюк на своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что от украинского Парламента и от себя поблагодарила лично Кардинала Дзуппи за его большие усилия в очень важной посреднической миссии.

"Он глубоко обеспокоен этим делом и оно постепенно приносит свои плоды. Потому что это, прежде всего, о человечности и христианских ценностях", — отметила Елена Кондратюк.

По данным портала "Дети войны ", за время полномасштабного вторжения Россия принудительно переместила, похитила или депортировала более 19,5 тысячи украинских детей. Возвращение этих детей происходит очень медленно только благодаря посредническим усилиям, включая Святого престола.

Елена Кондратюк сообщила, что спецпредставитель Папы Римского в вопросах возвращения детей в скором времени может посетить Украину: "Ожидаем в ближайшее время с визитом в Украину".