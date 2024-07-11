Віцеспікерка Кондратюк у Ватикані зустрілася з Кардиналом, який допомагає повертати депортованих дітей
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Віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк провела зустріч із головою Єпископської конференції Італії Кардиналом Маттео Дзуппі у Ватикані.
"Його Ексіленс опікується від імені Папи Римського питаннями обміну полоненими і поверненням депортованих українських дітей", — повідомила Олена Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбук.
Вона зауважила, що від українського Парламенту та від себе подякувала особисто Кардиналу Дзуппі за його великі зусилля в дуже важливій посередницькій місії.
"Він глибоко переймається цією справою і вона поступово приносить свої плоди. Бо це насамперед про людяність і християнські цінності", — зазначила Олена Кондратюк.
За даними порталу "Діти війни", за час повномасштабного вторгнення Росія примусово перемістила, викрала чи депортувала понад 19 з половиною тисяч українських дітей. Повернення цих дітей відбувається дуже повільно лише завдяки посередницьким зусиллям, в тому числі Святого престолу.
Олена Кондратюк повідомила, що спецпредставник Папи Римського в питаннях повернення дітей незабаром може відвідати Україну: "Очікуємо в скорому часі з візитом в Україні".