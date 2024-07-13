Кого не оштрафуют за необновление данных после 16 июля: в ТЦК поделились подробностями

К каждому случаю будут подходить индивидуально

После 16 июля все военнообязанные должны обновить свои военно-учетные данные. После истечения этого срока тем, кто этого не сделал, грозят штрафы до 25 тысяч гривен и не только. Однако привлекать к административной ответственности будут не всех.

Об этом пишет Суспільне со ссылкой на заявление старшого офицера юридической службы Житомирского областного ТЦК и СП Дмитрия Молота. Он добавил, что людей не будут привлекать к административной ответственности при условии, что человек предоставит подтверждение, доказывающее невозможность обновления данных в течение 60 дней.

Примером такого документа может быть больничное письмо. При этом каждый случая необновления военно-учетных данных будет рассматриваться индивидуально. Начальник территориального центра будет анализировать все обстоятельства.

"Если человек всеми своими действиями хочет обновить данные, но по объективным причинам этого не может сделать, например, из-за невозможности достояться в очереди, такое обстоятельство исключает состав административного правонарушения. Однако такие обстоятельства должен подтвердить начальник ТЦК, а также человек должен об этом сообщить и предоставить соответствующие подтверждающие документы", — отметил Дмитрий Молот.

"Телеграф" уже писал, как узнать о штрафе от ТЦК. Также мы рассказывали, как можно их избежать.