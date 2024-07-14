Порошенко опять не выпустили из Украины: в его партии уже нашли виновных

В партии утверждают, что предупредили руководство Рады за несколько месяцев до поездки

Делегация народных депутатов "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко не смогли выехать из Украины. Они планировали направиться на предвыборный Республиканский национальный конвент в Милуоки, куда приедут представители более 50 правоцентристских политсил со всего мира.

Об этом информирует пресс-служба "ЕС" в Facebook. Сам Порошенко в свою очередь утверждает, что такое решение приняло руководство Верховной Рады "оглядываясь на Офис президента".

"Мы всегда боролись за двухпартийную поддержку в США и считаем, что власти по соображениям мелочного политиканства сделали антигосударственный шаг. Вместо того чтобы воспользоваться нашими связями в обеих политических партиях США в интересах Украины, они заблокировали визит и этим интересам нанесли ущерб. Следует отметить, что мы планировали встречи и с представителями Демократической партии – по отдельной программе", — говорится в сообщении "ЕС"

В политсиле отмечают, что задачей визита было усилить двухпартийную поддержку Украины и минимизировать последствия выборов на ее объемы.

Там также напомнили, что в прошлом году Порошенко точно так же не выпустили из страны на встречу с республиканцами. В партии говорят, что это привело к потере шансов на быстрое разблокирование военной помощи.

В "ЕС" называют виновными в ситуации руководство Верховной рады, а также намекнули, что за его решением якобы стоит глава ОПУ Андрей Ермак. Ни Андрей Ермак, ни спикер парламента Руслан Стефанчук эту ситуацию пока не прокомментировали.

В партии также обещают проинформировать партнеров в США, ЕС и НАТО и усилить диалог с общественностью относительно угроз для демократии в Украине. За несколько часов с момента публикации к записи собралось более двух сотен гневных комментариев с критикой действующей власти.

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