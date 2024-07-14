Порошенка знову не випустили з України: у його партії вже знайшли винних

У партії стверджують, що попередили керівництво Ради за кілька місяців до поїздки

Делегація народних депутатів "Європейської солідарності" на чолі з Петром Порошенком не змогли виїхати з України. Вони планували поїхати на передвиборчий Республіканський національний конвент до Мілуокі, куди приїдуть представники понад 50 правоцентристських політсил з усього світу.

Про це інформує пресслужба "ЄС" у Facebook. Сам Порошенко, своєю чергою, стверджує, що таке рішення ухвалило керівництво Верховної Ради "оглядаючись на Офіс президента".

"Ми завжди боролися за двопартійну підтримку в США і вважаємо, що влада із міркувань дріб’язкового політиканства зробила антидержавний крок. Замість того, щоб скористатися нашими зв’язками в обох політичних партіях США в інтересах України, вони заблокували візит і цим інтересам завдали шкоди. Варто зазначити, що ми планували зустрічі і з представниками Демократичної партії – за окремою програмою", — йдеться у повідомленні "ЄС"

У політсилі зазначають, що завдання візиту було посилити двопартійну підтримку України та мінімізувати наслідки виборів на її обсяги.

Там також нагадали, що минулого року Порошенка так само не випустили з країни на зустріч із республіканцями. У партії кажуть, що це призвело до втрати шансів швидкого розблокування військової допомоги.

У "ЄС" називають винними у ситуації керівництво Верховної ради, а також натякнули, що за його рішенням нібито стоїть голова ОПУ Андрій Єрмак. Ні Андрій Єрмак, ні речник парламенту Руслан Стефанчук цю ситуацію поки не прокоментували.

У партії також обіцяють поінформувати партнерів у США, ЄС та НАТО та посилити діалог із громадськістю щодо загроз для демократії в Україні. За кілька годин з моменту публікації до запису зібралося понад дві сотні гнівних коментарів із критикою чинної влади.

Як повідомлялося раніше, на кандидата в президенти від Республіканської партії США Дональда Трампа було скоєно замах. Куля пролетіла дуже близько до голови і подряпала вухо та щоку. 20-річного стрільця з Пенсільванії Томаса Метью Крукса ліквідували на місці.