Никаких весомых доказательств предатель Украины не предоставил

Подозреваемый в государственной измене бывший украинский нардеп Виктор Медведчук написал письмо кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Он рассказал про якобы "украинский след" в деле о покушении на него.

Об этом сообщают росСМИ, в том числе ТАСС, ссылаясь на текст письма. Ответил ли Трамп или как-то хотя бы отреагировал на это письмо неизвестно.

Медведчук указал в своем письме на то, что Трамп в предвыборных заявлениях много раз говорил о том, что способен закончить войну в Украине и хочет "принести мир" в нашу страну. Но, по мнению одиозного политика, Украине якобы не нужен мир.

"Этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена", — пишет бывший украинский нардеп.

Из-за этого якобы Дональд Трамп стал "личными врагом" президента Украины Владимира Зеленского. Более того, украинского лидера кум Путина назвал негодяем, и заявил, что тот не остановится ни перед чем, чтобы помешать выиграть Трампу президентские выборы

"Думаю, что в деле о покушении на вас появится украинский след", — написал Виктор Медведчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что король Чарльз III написал письмо Дональду Трампу после покушения на него. Что именно британский король написал американскому политику неизвестно.