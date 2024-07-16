Трамп впервые после покушения на убийство появился на публике: где и как выглядит

Съезд утвердил Трампа кандидатом в президенты от республиканцев

Кандидат в президенты Дональд Трамп, в которого стреляли два дня назад, прибыл на съезд Республиканской партии. У него перевязано ухо.

Во вторник, 15 июля, Трамп появился на мероприятиях первого дня Национального съезда Республиканской партии на Форуме Fiserv в Милуоки, штат Висконсин, пишет CNN. Съезд происходит каждый год, но в этот раз на нем Трамп был утвержден официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Бывший глава государства получил максимальное количество голосов в ходе поименного голосования голоса делегации от штата Флориды.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Большая белая марлевая накладка покрывала верхнюю часть правого уха Трампа. На арене съезда вместе с ним был его соратник, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Напомним, 13 июля в Пенсильвании во время предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, он сделал 7 выстрелов. Одна из пуль прошила ухо Трампа. Из-за стрельбы погиб один из зрителей, а другой получил серьезные ранения. Крукс ликвидировали на месте.

Как сообщал "Телеграф", Федеральное бюро расследований обнародовало некоторые детали расследования покушения на Трампа. В ФБР подтвердили, что расследуют инцидент как убийство и возможный внутренний террористический акт.