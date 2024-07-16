Трамп впервые после покушения на убийство появился на публике: где и как выглядит
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Съезд утвердил Трампа кандидатом в президенты от республиканцев
Кандидат в президенты Дональд Трамп, в которого стреляли два дня назад, прибыл на съезд Республиканской партии. У него перевязано ухо.
Во вторник, 15 июля, Трамп появился на мероприятиях первого дня Национального съезда Республиканской партии на Форуме Fiserv в Милуоки, штат Висконсин, пишет CNN. Съезд происходит каждый год, но в этот раз на нем Трамп был утвержден официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Бывший глава государства получил максимальное количество голосов в ходе поименного голосования голоса делегации от штата Флориды.
Большая белая марлевая накладка покрывала верхнюю часть правого уха Трампа. На арене съезда вместе с ним был его соратник, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.
Напомним, 13 июля в Пенсильвании во время предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, он сделал 7 выстрелов. Одна из пуль прошила ухо Трампа. Из-за стрельбы погиб один из зрителей, а другой получил серьезные ранения. Крукс ликвидировали на месте.
Как сообщал "Телеграф", Федеральное бюро расследований обнародовало некоторые детали расследования покушения на Трампа. В ФБР подтвердили, что расследуют инцидент как убийство и возможный внутренний террористический акт.