"Я на коне": Байден анонсировал новые дебаты с Трампом и назвал дату

Выборы президента Штатов пройдут 5 ноября 2024 года

Президент США Джо Байден, который баллотируется на этот пост и на предстоящих выборах, заявил, что готов провести еще одни дебаты со своим соперником Дональдом Трампом. Их первая дискуссия была провальной для нынешнего главы Белого дома.

"Я буду вести с ним дебаты тогда, когда мы договоримся о них. И я согласился на дебаты с ним в сентябре", — сказал Байден, его слова цитирует NBC News.

Президент заявил, что он "на коне". Байден пытается убедить американцев, что он бодр и готов к борьбе.

"Где вы были? Я провел 22 крупных мероприятия, встретил тысячи людей, ошеломляющие толпы. Многое происходит. Я на коне. Я выезжаю и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны записки. Мне не нужны телепрограммы — я могу выйти и ответить на любые вопросы. И я стоял там, когда НАТО было в городе. Я стоял там в течение часа и отвечал на вопросы", — привел он в качестве аргументов.

Напомним, первые дебаты между Байденом и Трампом состоялись 28 июня. Президент США практически провалил их. Он говорил слабым голосом, часто запинаясь и не отвечая на вопросы.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп впервые после покушения на него появился на публике. С перевязанным ухом он прибыл на съезд Республиканской партии.