Рус

До замаху на Трампа причетний Зеленський? Зрадник Медведчук написав листа Трампу

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Віктор Медведчук Новина оновлена 16 липня 2024, 18:05
Віктор Медведчук. Фото Відкриті джерела

Жодних вагомих доказів зрадник України не надав

Підозрюваний у державній зраді колишній український нардеп Віктор Медведчук написав листа кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Він розповів про нібито "український слід" у справі про замах на нього.

Про це повідомляють росЗМІ, зокрема ТАСС, посилаючись на текст листа. Чи Трамп відповів або якось хоча б відреагував на цей лист невідомо.

Медведчук зазначив у своєму листі на те, що Трамп у передвиборчих заявах багато разів говорив про те, що здатний закінчити війну в Україні та хоче "принести мир" до нашої країни. Але, на думку одіозного політика, Україні нібито не потрібний мир.

"Цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена", — пише колишній український нардеп.

Через це нібито Дональд Трамп став "особистими ворогом" президента України Володимира Зеленського. Щобільше, українського лідера кум Путіна назвав негідником і заявив, що той не зупиниться ні перед чим, щоб перешкодити виграти Трампу президентські вибори

"Думаю, що у справі про замах на вас з’явиться український слід", — написав Віктор Медведчук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що король Чарльз III написав листа Дональду Трампу після замаху на нього. Що саме британський король написав до американського політика невідомо.

Теги:
#Україна #Замах #Віктор Медведчук #Дональд Трамп