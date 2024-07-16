Жодних вагомих доказів зрадник України не надав

Підозрюваний у державній зраді колишній український нардеп Віктор Медведчук написав листа кандидату на пост президента США Дональду Трампу. Він розповів про нібито "український слід" у справі про замах на нього.

Про це повідомляють росЗМІ, зокрема ТАСС, посилаючись на текст листа. Чи Трамп відповів або якось хоча б відреагував на цей лист невідомо.

Медведчук зазначив у своєму листі на те, що Трамп у передвиборчих заявах багато разів говорив про те, що здатний закінчити війну в Україні та хоче "принести мир" до нашої країни. Але, на думку одіозного політика, Україні нібито не потрібний мир.

"Цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена", — пише колишній український нардеп.

Через це нібито Дональд Трамп став "особистими ворогом" президента України Володимира Зеленського. Щобільше, українського лідера кум Путіна назвав негідником і заявив, що той не зупиниться ні перед чим, щоб перешкодити виграти Трампу президентські вибори

"Думаю, що у справі про замах на вас з’явиться український слід", — написав Віктор Медведчук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що король Чарльз III написав листа Дональду Трампу після замаху на нього. Що саме британський король написав до американського політика невідомо.