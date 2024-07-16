Теперь только по мужчинам? Во время нового появления Трампа на публике заметили интересную деталь (видео)

Состав охраны Трампа заметно изменился

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения в Пенсильвании, похоже, кардинально сменил подход к своей Секретной службе. Во время его нового появления на публике очевидцы не заметили ни одной женщины-телохранителя.

Так, на видео, которое было снято на Национальном съезде Республиканской партии, прошедшем уже после покушения, можно увидеть, что Трамп окружил себя десятком высокорослых, крепких мужчин. Примечательно, что это произошло на фоне ныне горячей в американском инфополе темы — провал, по мнению некоторых, работы Секретной службы Трампа во время стрельбы в Пенсильвании.

Дело в том, что немалая часть общества начала негативно высказывать в адрес женщин-телохранителей Трампа. Дескать, на роликах, где запечатлено покушение, видно, что его бросились спасать лишь мужчины. Впрочем, как пишет американский журнал Wired, эту точку зрения чаще всего высказывают основываясь на "обманчиво отредактированных видеороликах и изображениях, которые публикуют в Интернете правые эксперты, влиятельные лица и тролли".

"Наиболее распространенные жалобы на агентов включают тот факт, что, согласно постам в интернете, они были слишком маленькими, грузными и не могли обращаться со своим оружием", — говорится в материале.

Комментируя новый ролик с Трампом, ведущая Sky News Australia Роуэн Дин пошутила: "Ночное разнообразие и инклюзивность умерли. Среди новых телохранителей Трампа нет ни одного представителя DEI (переводится как разнообразие, справедливость и инклюзивность — Ред.)".

Важно отметить, что пока доподлинно неизвестно, является ли такая замена осознанным решением или просто совпадением.

Напомним, ранее мы писали о том, что Федеральное бюро расследований обнародовало некоторые детали расследования покушения на Трампа. В ФБР подтвердили, что расследуют инцидент как убийство и возможный внутренний террористический акт.