Красиво жити не заборониш: син ексзаступника секретаря РНБО Гладковського будує собі віллу в Іспанії

Михайло Гладковський – найменш публічний з родини Гладковських та доволі довго уникав уваги розслідувачів

Син колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського, 28-річний Михайло, ще на початку повномасштабного вторгнення російських терористів в Україну придбав ділянку в елітному поселенні на південному узбережжі Іспанії, у провінції Малага. Зараз там повним ходом йде спорудження розкішної вілли ціною в мільйони Євро.

Про це сказано у розслідуванні проєкту "Схеми". Зазначається, що нова вілла знаходиться в елітному містечку La Zagaleta, сусіди молодшого Гладковського – зірки шоубізу, бізнесмени та спортсмени, а буквально за 15 хвилин від вілли Михайла розташований ще один маєток сім'ї Гладковських.

Згідно з даними журналістів, придбали ділянку у квітні 2022 року, а вже у червні там почалися будівельні роботи. Судячи зі супутникових знімків, зараз на ділянці ведуться роботи зі зведення самої будівлі вілли: помічено стіни та будівельний кран. Точну вартість вілли встановити важко: на сайті елітного поселення ділянки разом із стандартним проєктом вілли коштує 2,5 млн євро.

Проте молодшому Гладковському проєкт розробляв найманий архітектор – у документах, які отримали журналісти, тільки розробка коштує не менше 4,5 млн євро. Загальна вартість вілли таким чином може досягати 15 мільйонів євро.

Звідки такі кошти – невідомо. Обидва Гладковських проігнорували прохання журналістів прокоментувати джерела походження грошей, та не відповіли на жоден дзвінок, або повідомленні. Втім, Михайлу Гладковському не звикати – він найменш публічний з родини Гладковських та доволі довго уникав уваги розслідувачів. Він є співвласником кількох компаній зі структури старшого Гладковського, тобто дотичний до сімейного бізнесу. Проте на відміну від батька та брата Ігоря, Михайло майже ніде не світиться. Остання публікація, де він з'являвся публічно – весілля Михайла Гладковського у розкішному готелі у Венеції у 2018 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у жовтні 2023-го сину Гладковського Ігорю повідомили про підозру у завданні збитків державі на 13 млн гривень.

У квітні 2024 року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його звинувачують у зловживаннях при закупівлі автомобілів для армії.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, а 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу. У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ та змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього обвинувачений перестав з’являтися на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ та САП взагалі виїхав за кордон. Отже, його оголосили у розшук.