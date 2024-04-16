Сбежал за границу: НАБУ объявила в розыск бывшего заместителя секретаря СНБО, в чем подозревают

Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн ​​грн.

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он обвиняется в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По данным правоохранителей, он совместно с эксзамминистра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в пределах государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн ​​грн.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога, а 21 октября 2019 за него внесли залог. В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск.

Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре 2023-го сыну Гладковского Игорю сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на 13 млн гривен.