Сбежал за границу: НАБУ объявила в розыск бывшего заместителя секретаря СНБО, в чем подозревают
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Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.
Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он обвиняется в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По данным правоохранителей, он совместно с эксзамминистра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в пределах государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.
Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.
19 октября 2019 года ВАКС арестовал бывшего первого заместителя секретаря СНБО с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога, а 21 октября 2019 за него внесли залог. В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск.
Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре 2023-го сыну Гладковского Игорю сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на 13 млн гривен.