Август или сентябрь 2024-го? Когда украинские школьники вернутся за парты

Энергетический кризис заставляет пересмотреть дату начала учебного года

Из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, педагоги рассматривают возможность раннего старта 2024/2025 учебного года. Цель проста – максимально использовать теплые дни и сэкономить на отоплении и свете зимой.

К примеру, мэр Львова Андрей Садовый определил, что в школах города обучение начнут 19 августа. Так что "Телеграф" узнавал, действительно ли учебный год начнут раньше, и что об этом думают администрации школ и преподаватели в других регионах.

Изменение даты – это не просто отметка в календаре

Идею, которая активно обсуждается, во Львове уже одобрили, но в других регионах она еще нуждается в окончательном вердикте. Дело в том, что реализовать сдвиг образовательного плана не так-то просто.

Как рассказали " Телеграфу " в Департаменте образования и науки Кривого Рога, дискуссии на эту тему продолжались и у них. Однако все дошли до консенсуса "не трогать 1 сентября".

— Мы прифронтовый город, поэтому не можем выйти раньше. Для этого нужны необходимые ресурсы и время, которых у нас нет, — говорит заместитель директора ведомства.

Свое мнение, безусловно, имеют и сами учителя и директора школ. Большинство педагогов имеют отпуск продолжительностью 56 дней. Так что, как правило, в начале июня они еще работают, а затем идут отдыхать — примерно до середины-конца августа.

— Идея выйти раньше определенным образом рациональна, потому что зимой холодно и детки болеют. Однако начать работать уже через неделю, я буквально не смогла бы, ведь у меня отпуск. К тому же здесь палка с двух концов. Сейчас жара, как дети выдержат часы за школьными партами в солнечные дни? Это издевательство. И уверена, самим родителям это не понравится, – поделилась своим мнением учительница из Кривого Рога.

Похожую позицию также имеет педагог из Киева. По ее словам, такие вещи должны решать еще в мае перед планированием учебного года.

— Об этом все начали говорить, но август уже начинается. Большинство педагогов в отпусках до второй половины или конца месяца, то есть фактически выходят на работу за неделю. К тому же, нужно организовать заседание педагогического совета, разработать рабочий план образовательного учреждения, составить расписание занятий и подготовить всю необходимую документацию. Каждая школа должна пройти проверку специальной комиссией на готовность к новому учебному году. Все эти процессы требуют больших временных затрат, — объясняет учительница.

На самом деле большинство из опрошенных "Телеграфом" педагогов уверены, что учебный год начнется традиционно, то есть с первого дня осени. Однако здесь все зависит от МОН, ведь они дают рекомендации. А также от администрации города.

Впрочем, могут быть региональные отличия, и если власти Львова свое решение высказали, то в других городах следует провести опрос родителей по поводу их мнения о начале обучения.

Министерство образования не торопится с решением

В свою очередь, министр образования Оксен Лесной выступает против идеи внезапно изменять дату начала обучения. Вместо этого предлагается альтернатива: для школ с односменным режимом рассмотреть возможность начала уроков в 10 часов. Это решение, по его мнению, поможет снизить нагрузку на электросеть в часы пикового потребления.

"Телеграф" также направил запрос в Минобразования и науки, чтобы выяснить отношение ведомства к инициативе отдельных областей о раннем начале учебного года. Мы поинтересовались вопросами дополнительного финансирования и законности такого шага. На момент публикации материала ответа не последовало, но мы продолжим следить за развитием ситуации.

Напомним, что еще в мае МОН издал свои рекомендации по переносу учебного года. Однако это касалось скорее учреждений высшего и профессионального высшего образования.