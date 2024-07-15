Жара портит продукты в магазинах и ресторанах, а магазины экономят на генераторах, — Госпотребслужба

В Киеве запретили работу кейтеринговой фирмы, которая обеспечивала питание более 50 детсадов и школ

Из-за рекордной жары в Киеве значительно возросло количество жалоб на испорченные продукты в магазинах и пищевые отравления. Об этом "Телеграфу" рассказал глава главного управления Госпотребслужбы в столице Олег Рубан.

По его словам, количество пищевых отравлений в общепитах за последнюю неделю выросло втрое.

— Такие случаи были из-за неправильного хранения продуктов в наиболее пугающих ресторанах — кейтеринговых компаниях. С сегодняшнего дня в Киеве запрещена работа компании, которая обеспечивала питанием частные детсады и летние лагеря при частных школах. Эта фирма сотрудничала с более чем 50 образовательными учреждениями. Мы обнаружили в ее работе массу нарушений, начиная с несоответствующих условий хранения продуктов и заканчивая приготовлением пищи в неприспособленных для этого местах. Сейчас срочно сообщаем руководство школ и садов, чтобы искали другой способ обеспечить питание детей», — говорит Рубан.

Также, по его словам, каждый день поступают три-пять жалоб на качество продуктов в магазинах.

— Некоторые торговые точки, даже если есть генераторы, экономят и не всегда их запускают. В результате продукты портятся. Мы начали мониторинг работы ритейла — будем исследовать, как соблюдают температурный режим хранения товара более 300 магазинов Киева. В случае обнаружения испорченной продукции даем предписание на ее списывание и утилизацию, — говорит господин Олег.

Он предупредил, что нас ждут еще две жаркие недели, поэтому советует гражданам максимально внимательно выбирать продукты, а в случае подозрения на их качество обращаться в Госпотребслужбу.