Серпень чи вересень 2024-го? Коли українські школярі повернуться за парти

Енергетична криза змушує переглянути дату початку навчального року

Через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, освітяни розглядають можливість раннього старту 2024/2025 навчального року. Мета проста — максимально використати теплі дні та зекономити на опаленні та світлі взимку.

Приміром, мер Львова Андрій Садовий визначив, що у школах міста навчання почнуть 19 серпня. Тож "Телеграф" дізнавався, чи дійсно навчальний рік почнуть раніше, і що про це думають адміністрації шкіл і викладачі в інших регіонах.

Зміна дати — це не просто позначка в календарі

Ідею, що активно обговорюється, у Львові вже схвалили, але в інших регіонах вона ще потребує остаточного вердикту. Річ у тім, що реалізувати зрушення освітнього плану не так просто.

Як розповіли "Телеграфу" у Департаменті освіти і науки Кривого Рогу, дискусії на цю тему тривали і у них. Однак всі дійшли до консенсусу "не чіпати 1 вересня".

— Ми — прифронтове місто, тому не можемо вийти раніше. Для цього потрібні необхідні ресурси і час, яких ми не маємо, — каже заступниця директора відомства.

Свою думку, безумовно, мають і самі вчителі та директори шкіл. Більшість педагогів мають відпустку тривалістю 56 днів. Тож, як правило, на початку червня вони ще працюють, а потім йдуть відпочивати — приблизно до середини-кінця серпня.

— Ідея вийти раніше є певним чином раціональною, бо взимку холодно і дітки хворіють. Проте почати працювати вже за тиждень, я буквально не змогла б, адже у мене відпустка. До того ж тут палиця з двома кінцями. Зараз спека, то як діти витримають години за шкільними партами у сонячні дні? Це знущання. І впевнена, самим батькам це не сподобається, — поділилася своєю думкою вчителька з Кривого Рогу.

Схожу позицію також має педагогиня з Києва. За її словами, такі речі мають вирішувати ще в травні — перед плануванням навчального року.

— Про це раптом всі почали говорити, але серпень вже починається. Більшість освітян у відпустках до другої половини або кінця місяця, тобто фактично виходять на роботу за тиждень. До того ж потрібно організувати засідання педагогічної ради, розробити робочий план освітнього закладу, скласти розклад занять і підготувати всю необхідну документацію. Кожна школа має пройти перевірку спеціальною комісією на готовність до нового навчального року. Усі ці процеси вимагають значних часових затрат, — пояснює вчителька.

Насправді більшість з опитаних "Телеграфом" педагогів впевнені, що навчальний рік почнеться традиційно, тобто з першого дня осені. Однак тут все залежить від МОН, адже вони надають рекомендації. А також від адміністрації самого міста.

Втім, можуть бути регіональні відмінності, і якщо влада Льова своє рішення висловила, то в інших містах варто провести опитування батьків щодо їхньої думки про початок навчання.

Міністерство освіти не квапить з рішенням

Своєю чергою, міністр освіти Оксен Лісовий виступає проти ідеї раптово змінювати дату початку навчання. Натомість пропонується альтернатива: для шкіл з однозмінним режимом розглянути можливість початку уроків о 10 годині. Це рішення, на його думку, допоможе зменшити навантаження на електромережу в години пікового споживання

"Телеграф" також надіслав запит у Міносвіти й науки, щоб з'ясувати ставлення відомства до ініціативи окремих областей про ранній початок навчального року. Ми поцікавилися питаннями додаткового фінансування та законності такого кроку. На момент публікацію матеріалу відповідь не надійшла, але ми продовжимо стежити за розвитком ситуації.

Нагадаємо, що ще у травні МОН видав свої рекомендації про перенесення навчального року. Однак це стосувалося скоріше закладів вищої та фахової передвищої освіти.