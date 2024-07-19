Правительство Германии не прислушалось к советам Дональда Трампа

Полномасштабная война в Украине — это война "на заднем дворе" Европы и одна из причин ее развязания — поддержка Германией строительства "Северного потока-2". Такое заявление сделал бывший посол администрации Трампа в Германии Ричард Гренелл, ныне считающийся одним из самых приближенных к Дональду Трампу людей и вероятным кандидатом на должность госсекретаря США в случае победы республиканца на выборах.

Соответствующее мнение он высказал в интервью изданию "Bild". Отдельно подчеркнул, что тогдашнее правительство Германии не прислушалось к советам Дональда Трампа.

"Нынешнее правительство Германии было невероятно ужасающим по отношению к политике Дональда Трампа. Германия поддерживала трубопровод Путина "Северный поток-2" и ядерное соглашение с Ираном, но ей было трудно достичь цели НАТО в два процента. Берлин находился в постоянном конфликте с Вашингтоном", — сказал Гренелл.

Теперь Гренелл считает, что был на сто процентов прав. В частности, и в том, что "Северный поток-2" был одной из причин, почему мы имеем войну в Украине".

"Немецкое правительство не прислушалось к Дональду Трампу. Я хотел бы услышать извинения за это", — сказал он.

В то же время, как отметил один из кандидатов на должность госсекретаря США, Европа должна наконец понять, что полномасштабная война в Украине — это война "на заднем дворе".

"Если бы в Мексике была война, мы бы сделали максимум, если не всю работу. И мы бы точно не просили немцев о помощи, если бы в Мексике была война", — сказал Гренелл, очевидно намекая на то, что страны ЕС, в частности Германия, сделали и продолжают делать недостаточно для того, чтобы остановить Путина и слишком полагаются на США.

Высказался Ричард Гренелл и о мирном плане Трампа по отношению к Украине. Так, политик абсолютно уверен, что он реалистичен.

"Смотрите, Дональд Трамп достиг мирных соглашений между арабами и израильтянами. Во времена правления Дональда Трампа в Европе не было войн", — сказал Гренелл.

На замечание журналиста о том, что Джей Ди Вэнс (будущий вице-президент США в случае победы Трампа на выборах) сказал, что ему безразлично на Украине, политик сказал:

"Он никогда этого не говорил. Он прав относительно другого — Байден предсказуем".

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что Ричард Гренелл выступает против членства Украины в НАТО. Кроме того, он следует идее разделить Украину на автономные территории.