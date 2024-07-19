Впервые с 2020-го. Зеленский и Трамп планируют созвониться: СМИ сообщили, когда

Согласование времени "созвона" заняло какое-то время

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом запланирован телефонный разговор. Он может состояться уже в пятницу, 19 июля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с планами. Один из собеседников предупредил, что графики часто меняются, и в течение какого-то времени продолжалось согласование подходящего времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины.

Отмечается, что этот телефонный разговор станет первым с тех пор, как Трамп покинул Белый дом (в 2020 году). Он произойдет на фоне обеспокоенности в Европе, какой будет политика Трампа в отношении войны России против Украины, если Трамп победит на президентских выборах в ноябре.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать войну в Украине "за один день". Однако ясности в том, каким образом он планирует это сделать, нет.

Как сообщал "Телеграф", в своем новом интервью для ВВС Зеленский заявил, что "все были бы счастливы, если бы один человек в мире – неважно, Дональд Трамп или не Дональд Трамп – смог бы остановить войну в течение 24 часов". Однако, добавил он, вопрос в том, какой ценой это будет сделано.