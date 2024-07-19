"Настало время перемен": Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

Дональд Трамп ранее заявлял, что закончит войну к своей инаугурации в январе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова вспомнил Украину. Он считает, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию, акцентировав при этом внимание на несостоятельности действующей администрации Байдена решить этот вопрос.

Такое заявление американский политик сделал во время выступления на съезде республиканцев в Милуоки 18 июля. Подробности сообщил Голос Америки.

Он отметил, что Россия вторглась в Грузию, захватила Крым, а "при нынешней администрации хочет захватить всю Украину". Трамп также упомянул войну на Ближнем Востоке и " конфликт, нависающий над Тайванем, Кореей, Филиппинами и всей Азией ".

"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, будь я президентом ", — заявил он, и добавил, что может остановить любую войну телефонным звонком.

Экс-президент США предостерег, что Третья мировая война будет страшной из-за оружия, которое сейчас доступно человечеству.

"Это оружие уничтожающее. Настало время перемен", — сказал он.

Дональд Трамп ранее уже заявлял, что закончит войну к своей инаугурации в январе. Однако ни разу политик не предоставил никакой конкретики о том, как он собирается это сделать. Во время теледебатов он подверг критике расход миллиардов долларов на оборону Украины, заявив, что Киев "не выиграет войну".

В то же время Дональд Трамп признал, что предложения, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным якобы как условия для "прекращения" развязанной РФ войны против Украины, "неприемлемы".

Следует отметить, что Трамп неоднократно озвучивал намерения сократить или полностью прекратить военную и экономическую помощь Украине. Он считает, что другие страны НАТО должны брать больше ответственности за поддержку Украины. Впрочем, это не должно вызывать большого беспокойства в нашем государстве.

Потому что даже в случае его победы на выборах при разработке политики Вашингтона по отношению к Киеву будут учитываться не только позиция скептически настроенного к Украине вицепрездента Джей Ди Венса, но и аналитических центров США.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям, что президент Украины Владимир Зеленский готов выслушать мирный план Дональда Трампа, если таковой у него есть. Однако глава государства отметил, что это предложение не должно нарушать суверенитет Украины.