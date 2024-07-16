Соратник Трампа против членства Украины в НАТО: он рассказал, как нужно разделить нашу страну

Политика с такими взглядами рассматривают на высшую должность в случае победы Трампа на выборах

Бывший посол администрации Дональда Трампа в Германии Ричард Гренелл против членства Украины в НАТО. Кроме того, он выступает за мирный план, который позволит "сохранить территории Украине", но при этом продвигает создание автономных территорий в нашей стране.

Об этом передает Bloomberg. Политик сделал эти заявления в кулуарах Национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

Ричард Гренелл не поддерживает мирный план Украины, который президент Владимир Зеленский продвигает на всех международных встречах. Он предложил свою альтернативу — создать в Украине автономные регионы.

"Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но вам нужно проработать эти детали", — сказал Гренелл не вдаваясь в подробности.

Под этими регионами он подразумевал территории, которые захвачены Россией с начала полномасштабной войны или контролируются пророссийскими боевиками с 2014 года. Гренелл считает, что Украине не удастся выгнать российских солдат востока и юга страны.

В добавок к этому политик заявил, что Украину не нужно принимать в НАТО в ближайшее время. Он считает, что Альянс не должен расширяться до тех пор, пока все его члены не достигнут цели расходовать 2% своего валового внутреннего продукта на оборону.

"Мы должны быть честны в вопросе о том, принимать ли новых членов в НАТО. Мы не должны принимать новых людей в клуб, если нынешние члены клуба не платят свою справедливую долю", — сказал Гренелл.

Ричард Гренелл неоднократно подчеркивал, что говорит не от имени Дональда Трампа, а высказывает собственные взгляды. Но сейчас его рассматривают как кандидата на должность госсекретаря, если Трамп выиграет второй президентский срок.

Напомним, что на саммите НАТО, который состоялся на прошлой неделе, прозвучало заявление о том, что будущее Украины в Альянсе. Этот путь назвали "необратимым", но никаких четких прогнозов или дат приглашения вступить в НАТО не звучало. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал союзников за нежелание приглашать нашу страну в Альянс и подчеркнул, что Украина долго ждать не станет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что говорил об Украине соратник Дональда Трампа Джеймс Дэвид Вэнс. Собрали девять наиболее скандальных его высказываний.