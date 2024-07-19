Про "мирний план", причину війни в Україні та Європу: соратник Трампа зробив низку гучних заяв

Уряд Німеччини не дослухався до порад Дональда Трампа

Повномасштабна війна в Україні це війна "на задньому дворі" Європи й одна з причин її розв’язання — підтримка Німеччиною будівництва "Північного потоку-2". Таку заяву зробив колишній посол адміністрації Трампа у Німеччині Річард Гренелл, який нині вважається одним із найбільш наближених до Дональда Трампа людей та ймовірним кандидатом на посаду держсекретаря США у разі перемоги республіканця на виборах.

Відповідну думку він висловив в інтерв’ю виданню "Bild". Окремо підкреслив, що тодішній уряд Німеччини не дослухався до порад Дональда Трампа.

"Тодішній уряд Німеччини був неймовірно жахливим стосовно політики Дональда Трампа. Німеччина підтримувала трубопровід Путіна "Північний потік-2" і ядерну угоду з Іраном, але їй було важко досягти цілі НАТО у два відсотки. Берлін перебував у постійному конфлікті з Вашингтоном", — мовив Гренелл.

Тепер Гренелл вважає, що був на сто відсотків правий. Зокрема і в тому, що "Північний потік-2" був однією з причин, чому ми маємо війну в Україні".

"Німецький уряд не прислухався до Дональда Трампа. Я хотів би почути вибачення за це", — мовив Гренелл.

Водночас, як зазначив один з кандидатів на посаду держсекретаря США, Європа має врешті-решт зрозуміти, що повномасштабна війна в Україні — це війна "на задньому дворі".

"Якби в Мексиці була війна, ми зробили б максимум, якщо не всю роботу. І ми б точно не просили німців про допомогу, якби в Мексиці була війна", — мовив Гренелл, вочевидь натякаючи на те, що країни ЄС, зокрема Німеччина, зробили і продовжують робити недостатньо для того, аби зупинити Путіна і занадто покладаються на США.

Висловився Річард Гренелл і про мирний план Трампа щодо України. Так, політик абсолютно впевнений, що він реалістичний.

"Дивіться, Дональд Трамп досяг мирних угод між арабами та ізраїльтянами. За часів правління Дональда Трампа в Європі не було воєн", — мовив Гренелл.

На зауваження журналіста про те, що Джей Ді Венс (майбутній віце-президент США у разі перемоги Трампа на виборах) сказав, що йому байдуже на Україну, Гренелл мовив:

"Він ніколи цього не казав. Він правий щодо іншого — Байден передбачуваний".

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Річард Гренелл виступає проти членства України в НАТО. Крім того, він дотримується ідеї розділити Україну на автономні території.