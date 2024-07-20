Резкого удешевления не ждите: эксперт прогнозировала насколько упадут цены на помидоры

Стоимость помидоров в августе не опустится слишком низко из-за ряда причин

Пока основные овощи борщового набора становятся дешевле, помидоры почвы и огурцы местного выращивания все еще не имеют доминирующей позиции на рынке. И даже после своего появления они не будут дешевы.

Это спрогнозировала эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова в комментарии КП.ua. Она отметила, что большинство помидоров и огурцов на рынке все еще тепличны. Ожидать резкого понижения стоимости после появления грунтовых овощей не стоит.

Из-за засухи они вряд ли станут намного дешевле. Руженкова оценила, что стоимость 20 грн за грунтовые помидоры в сезон будет неплохим вариантом.

Украина лишилась крупных овощных хозяйств в Херсонской и Запорожской областях. В этом году было расширение площадей под помидоры в Одесской области, однако они, скорее всего, будут направлены на переработку. Эксперт также добавила, что программа по государственному финансированию теплиц не приобрела массовость, поэтому ожидать появления помидоров из новых хозяйств в супермаркете не стоит, они в основном нацелены на оптовые платформы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество грунтовых помидоров и огурцов возрастет в ближайшие две недели. Они уже начали постепенно появляться на рынках. Теперь стоимость достигает 60 грн за килограмм в зависимости от вида помидоров.