Укр

Резкого удешевления не ждите: эксперт прогнозировала насколько упадут цены на помидоры

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Помидоры не будут стоить копейки
Помидоры не будут стоить копейки. Фото Pixabay

Стоимость помидоров в августе не опустится слишком низко из-за ряда причин

Пока основные овощи борщового набора становятся дешевле, помидоры почвы и огурцы местного выращивания все еще не имеют доминирующей позиции на рынке. И даже после своего появления они не будут дешевы.

Это спрогнозировала эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова в комментарии КП.ua. Она отметила, что большинство помидоров и огурцов на рынке все еще тепличны. Ожидать резкого понижения стоимости после появления грунтовых овощей не стоит.

Из-за засухи они вряд ли станут намного дешевле. Руженкова оценила, что стоимость 20 грн за грунтовые помидоры в сезон будет неплохим вариантом.

Украина лишилась крупных овощных хозяйств в Херсонской и Запорожской областях. В этом году было расширение площадей под помидоры в Одесской области, однако они, скорее всего, будут направлены на переработку. Эксперт также добавила, что программа по государственному финансированию теплиц не приобрела массовость, поэтому ожидать появления помидоров из новых хозяйств в супермаркете не стоит, они в основном нацелены на оптовые платформы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество грунтовых помидоров и огурцов возрастет в ближайшие две недели. Они уже начали постепенно появляться на рынках. Теперь стоимость достигает 60 грн за килограмм в зависимости от вида помидоров.

Теги:
#Помидоры #Цены