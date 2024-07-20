Вода не дойдет даже до кабинки на пляже: гидролог объяснил, почему не стоит бояться угроз Москвы поразить Киевскую ГЭС

Этот вопрос не стоит рассматривать даже теоретически

Угрозы пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой по поводу возможного подрыва плотины Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) и Каневского водохранилища смешны и не представляют опасности для киевлян, ведь просто невозможно уничтожить ГЭС с воздуха. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский.

– Насколько угрожающие эти глуповатые угрозы для Киева? Например, на пляже в Гидропарке вода не дойдет даже до кабинки для переодевания. Потому что ширина напорного фронта Киевской ГЭС, откуда вода может вытекать, составляет 42 километра. Какая может быть ракета, которая может разрушить что-нибудь, протяженностью в 42 километра? Это абсурд! – говорит ученый.

Кроме того, по словам гидролога, даже если представить, что плотина может быть повреждена врагом, никакой катастрофы в столице не произойдет.

– Водохранилище имеет нормальный подпорный уровень 103 метра. Практически весь Киев находится на отметках значительно выше 103 метров. Только полоса вдоль Днепра, на Нижних садах имеет отметку менее 103 метров. Эта часть потенциально затапливаемая. Но! Лишь в том случае, когда вместо ГЭС, шириной 300 метров, образуется сплошная дыра. Но я пока не слышал, чтобы кому-то удавалось сделать такую дыру извне.

"У Подола и Оболони высота, близка к показателю в 103 метра, но дело в том, что даже если дыра [в плотине] образуется, то вода, двигаясь к низу, будет иметь меньшую высоту, потому что любой прорыв воды сопровождается расслаиванием. Потому даже теоретической угрозы для Киева нет," — резюмировал Виктор Вишневский.

Напомним, что на днях Мария Захарова заявила, что Киев готовит разрушение дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, и это, мол, "станет очередной циничной провокацией против РФ".