"У РФ нет ресурсов": что на самом деле стоит за угрозами подорвать дамбы в Украине

Враг использует всевозможные рычаги для давления на общественность

Заявления России о якобы подрыве дамб в Киеве и Каневе — это попытка запугать украинцев. Враг параллельно с этим продвигает информационную операцию "Мир", чтобы склонить Украину к капитуляции.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации. Так же украинцам ответили, может ли Россия действительно уничтожить дамбы на подконтрольной Украине территории.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит теракты на Киевской ГЭС и Каневской водохранилище. Обвинят потом власти страны в этих подрывах якобы именно Россию.

Но в ЦПД утверждают, что таким образом Кремль пытается посеять панику среди украинцев. Параллельно с этим РФ пытается вбрасывать в украинское общество нарративы про "мир любой ценой", то есть капитуляции Украины. Таким образом враг надеется, что под влиянием ИПСО украинцы потребуют от власти пойти на уступки РФ, лишь бы закончить войну.

При этом украинцев успокоили, что у России нет ресурсов устроить подрыв на ГЭС и дамбе или как-то их повредить

"Несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить России алиби перед терактом, у России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной", — резюмировали в ЦПД.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия угрожает "военными мерами" стране НАТО. Мария Захарова сделала новое заявление.