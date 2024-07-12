Киев в опасности? Захарова сделала тревожное заявление

Это тот случай, когда к словам подручной Кремля следует прислушаться

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сделала очередное тревожное и циничное заявление. Она обвинила Украину в подготовке уничтожения дамб Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) и Каневского водохранилища.

По ее словам, это будет "циничной провокацией против РФ". Об этом Захарова заявила на брифинге по текущим вопросам внешней политики 12 июля, ее заявление публикуют российские пропагандистские издания.

"Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, это станет очередной циничной провокацией против РФ", — заявила Захарова.

Ее заявление выглядит очень тревожно. Конечно, Украина не может готовить разрушение дамб, потому что это приведет к затоплению Киева и других городов. Однако такой сценарий выгоден России.

К тому же, РФ часто обвиняет Украину в том, что собирается сделать сама. Она таким образом будто предупреждает, куда ударит.

Когда Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС, она обвинила в этом Киев. А до этого якобы "анонсировала", что Украина собирается взорвать дамбу. Поэтому существует риск, что РФ может готовить атаку на дамбы Киевской ГЭС и Каховского водохранилища.

Ранее "Телеграф" сообщал, как россияне разрушили дамбу Каховской ГЭС. Фото и видео последствий облетели весь мир.