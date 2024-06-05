Пустыня не образовалась? Как выглядит Каховское водохранилище через год после подрыва дамбы (фото, видео)

Последствия катастрофы сложно не заметить

Год назад прорвало Каховскую дамбу по причине российского удара. Тогда вода затопила значительную часть Херсонской области на юге Украины, спровоцировав беспрецедентную экологическую катастрофу.

Эксперты опасались широкого опустынивания, но какова ситуация сегодня? Об этом рассказывает NTV.

Через год после разрушения дамбы последствия катастрофы 6 июня 2023 широко заметны. Но, по словам экологов, природа дала о себе знать, ведь масштабного опустынивания, которого поначалу так боялись, не произошло.

Эксперты экологической организации Ukrainian Nature Conservation Group (UNCG) восхищенны тем, что сейчас на дне бывшего водохранилища сформировалась новая экосистема. Организация также не выступает за реконструкцию дамбы, ведь имеет опасения.

"Это жизненно важное событие для сохранения биоразнообразия", — говорит биолог. Вода приносит органический материал, который обогащает почву – и омывает семена растений. Это способствует восстановлению растительности. Это создает важную среду обитания для водоплавающих и других животных.

В то же время из-за того, что водохранилища уже не существует, а вода течет из Днепра в сторону Черного моря, из-за весеннего половодья нацпарк "Великий Луг" впервые за 90 лет снова будет сильно увлажнен как заболоченная территория, говорит биолог Иван Мойсиенко.

Отмечается, что на дне бывшего водоема развился ивовой лес в среднем 2,5-3,5 метра.

"Это было вполне ожидаемо, потому что это дерево-пионер, всегда встречающееся в долинах рек на песчаных почвах", — объясняет биолог.

По данным UNCG, в результате прорыва были уничтожены редкие популяции муравьев, рептилий и земноводных, места гнездования птиц, а также млекопитающих. Среда обитания 70 процентов черной полевки (Sicista loriger) была затоплена и, следовательно, потеряна, и существовали опасения, что половина популяции песчаной полевки (Spalax arenarius) также была уничтожена.

Ученые еще не имеют полного представления об экологической ситуации и вреде. Ситуация усугубляется тем, что Россия оккупировала значительную часть Херсонской области войной против Украины.

Однако исследователи не могут еще измерять качество воды и фиксировать вред в полной мере еще из-за того, что наводнение год назад также привело к вымыванию и распространению опасных взрывных устройств из заминированного грунта. Организация UNCG говорит, что только когда война закончится, можно будет изучить полное влияние боевых действий на окружающую среду. Но ясно одно: экологический вред, причиненный войной, выходит далеко за пределы падения разрушенной дамбы.

Напомним, что год назад в ночь на 6 июня россиянами была разрушена дамба Каховской ГЭС в низовьях Днепра. Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в заминировании и подрыве дамбы. Глава Кремля Владимир Путин, который оккупировал большую часть территории во время своей войны и аннексировал Херсонскую область, утверждал, что Украина сама разрушила дамбу, обстреляв из ракетных установок.

Добрых 18 кубических километров воды утекло около четырех дней и затопило более 80 населенных пунктов на пути к Черному морю. Пострадали более 80 000 гектаров – примерно площадь Берлина. Более 60 человек погибли и сотни получили ранения; сотни тысяч потеряли свои вещи. Погибли десятки тысяч животных. Около миллиона человек также лишились доступа к чистой воде. В октябре правительство оценило ущерб примерно в 12,9 млрд евро.

Ранее "Телеграф" писал, что российское вторжение нанесло украинской экологии ущерб на огромную сумму. Она исчисляется не менее 2,4 триллиона гривен и будет только расти во время дальнейших боевых действий против российских захватчиков.