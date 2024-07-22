В России могилу Пригожина украсили плакатами с обидной надписью

Мужчине грозит тюрьма

На могилу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который разбился на частном самолете, мужчина принес плакат с надписью "Петух". Вандала уже разыскала полиция.

Как оказалось, на кладбище орудовал 36-летний житель Воронежской области. Об этом сообщает ресурс "Фонтанка".

Сообщается, что охранник Пороховского кладбища в Красногвардейском районе Петербурга задержал мужчину, который принес на могилу Пригожина плакаты с надписями "Разведка ноем Степан Засунько" и "Петух".

На задержанного полицейские составили протоколы о появлении в общественных местах в пьяном виде и о надругательстве над могилой. Сообщается, что он был ранее судим за кражу. Задержанному может грозить арест на срок до трех месяцев.

Ранее в соцсетях появился ролик с надгробием Евгения Пригожина, который облили белой краской и вложили в руку памятника предмет, похожий на фаллоимитатор.

Напомним, он погиб 23 августа 2023 года. Лидер "вагнеровцев" разбился на частном самолете.

До этого он объявлял неудачный поход на Москву и его силам даже удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов. Однако Пригожин быстро сдался, а впоследствии погиб. Большинство мировых политиков считают, что он был ликвидирован по приказу Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев не причастен к гибели Пригожина. Также он пошутил по теме помощи от Запада.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что у украинской разведки нет подтверждения того, что Евгений Пригожин погиб. Об этом сказал глава ГУР Кирилл Буданов.