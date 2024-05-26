Дождались возвращения "героев": экс-"вагнеровцы" устроили массовую драку в Челябинске и подняли на уши всех силовиков (видео)

На улицах развернулся тарантиновский сюжет

В Челябинске, что в России, экс-вагнеровцы устроили массовую драку посреди белого дня, что в целом уже стало нормой для россиян. Не обошлось без стрельбы и пострадавших. Чтобы унять участников, российским полицейским пришлось поднапрячься.

Об этом сообщает издание Baza. Отмечают, что конфликт произошел из-за девушки.

"18-летняя Ангелина гуляла со своим парнем, 21-летним Артемом, когда им воспрепятствовал ее бывший — Роман. Между ребятами начался конфликт, и Роман избил Артема. Тогда девушка позвонила своему папе, 42-летнему Александру, ранее служившему в ЧВК "Вагнер". Отец не мог не заступиться за дочь и позвал Романа на встречу. Туда же он пригласил нескольких своих сослуживцев, Роман также пришел с друзьями. Разговор быстро перетек в массовую драку, победу в которой одержали выходцы из ЧВК", — пишет издание.

Однако, когда драка уже подходила к концу, к челябинским молодым людям, потерпевшим поражение от вагнеровцев, подъехало подкрепление, вооруженное травматическими пистолетами.

"После этого силы были уже не на стороне вагнеровцев, которым пришлось срочно убегать с поля боя. Полицейские задержали троих парней, один из которых несовершеннолетний", — пишут журналисты.

После потасовки нескольким ее участникам понадобилась помощь медиков. В городе сейчас усиление среди сотрудников Росгвардии и МВД: силовикам приходится патрулировать улицы с автоматами.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что зек-"вагнеровец" вернулся с фронта и жестоко изнасиловал девушку в чужой машине.