Не только коррупционеры: кто из осужденных еще не подлежит мобилизации

В законодательстве есть строгие ограничения

В соответствии с законодательством Украины в ряды ВСУ могут быть мобилизированы заключенные. Однако это касается не всех.

Ограничения на мобилизацию заключенных установлены в Уголовном кодексе Украины. Там указаны определенные категории, которых не могут призвать.

В частности, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицам, которые осуждены за:

совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины;

осуждены за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенны с особой жестокостью, или сопряжены с изнасилованием или сексуальным насилием;

преступления против половой свободы и неприкосновенности;

преступления, связанные с терроризмом;

нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;

убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;

особо тяжкие коррупционные преступления;

а также осужденные, занимавшие особо ответственное положение.

Напомним, соответствующий закон 17 мая подписал Президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день он был возвращен в Верховную Раду.

Через несколько дней уже более 3000 заключенных подали заявления на получение условно-досрочного освобождения для участия в обороне Украины. Они готовы были присоединиться к рядам ВСУ.