Не только коррупционеры: кто из осужденных еще не подлежит мобилизации
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В законодательстве есть строгие ограничения
В соответствии с законодательством Украины в ряды ВСУ могут быть мобилизированы заключенные. Однако это касается не всех.
Ограничения на мобилизацию заключенных установлены в Уголовном кодексе Украины. Там указаны определенные категории, которых не могут призвать.
В частности, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицам, которые осуждены за:
- совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины;
- осуждены за совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенны с особой жестокостью, или сопряжены с изнасилованием или сексуальным насилием;
- преступления против половой свободы и неприкосновенности;
- преступления, связанные с терроризмом;
- нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких человек;
- убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
- особо тяжкие коррупционные преступления;
- а также осужденные, занимавшие особо ответственное положение.
Напомним, соответствующий закон 17 мая подписал Президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день он был возвращен в Верховную Раду.
Через несколько дней уже более 3000 заключенных подали заявления на получение условно-досрочного освобождения для участия в обороне Украины. Они готовы были присоединиться к рядам ВСУ.