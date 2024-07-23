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Не зарплата: сколько получают мобилизованные

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Минимальное денежное довольствие превышает 20 тысяч грн
Минимальное денежное довольствие превышает 20 тысяч грн. Фото Коллаж "Телеграфа"

Выплата зависит от рода войск, звания и т.п.

Мобилизация в Украине продолжается. Встать в ряды войск можно даже не получая повестку — доступная служба по контракту. Это дает возможность выбрать часть. Для мобилизуемых стоит знать, что с первого дня мобилизации начинают начислять денежное обеспечение. Это вид выплат, который заменяет зарплату в ВСУ.

Как рассказывает АрмияInform, днем мобилизации считается тот день, когда вас направили на службу в часть или на обучение по ТЦК и СП. В отличие от зарплаты, выплачивается денежное довольствие общим платежом раз в месяц. Минимальный уровень денежного довольствия в 2024 году — 20 130 гривен. На увеличение этой суммы влияют разные факторы.

Основными видами денежного довольствия являются должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет. Дополнительными видами денежного довольствия являются надбавки за квалификацию, почетные звания и т.п., повышение должностного оклада, доплата за научную степень, различные премии. Одноразовыми являются вознаграждения за водолазные работы, боевое дежурство, прыжки с парашютом и другие виды помощи.

Отмечается, что размер денежного довольствия зависит от того, где проходит службу мобилизованный. Зная свое звание, выслугу лет и тарифный разряд можно самостоятельно посчитать, какой размер денежного довольствия вы можете получить на специальном онлайн калькуляторе Министерства обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что штраф за несвоевременное обновление данных в ТЦК и СП можно обжаловать в суде. Однако для этого нужно иметь вескую причину.

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#Мобилизация #Денежное обеспечение