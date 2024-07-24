Украинская разведка "хакнула" банковскую систему и связь в РФ: "положили" Сбербанк, Альфа-Банк и не только

С мобильной связью в РФ также наблюдаются проблемы

Украинские разведчики провели массированную кибератаку на банковскую систему России. Под прицел ГУР попали крупнейшие банки страны-агрессора.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" в разведке. По их данным, в результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте. Также наблюдаются перебои в работе основных мобильных операторов и интернет-провайдеров России.

В настоящий момент пользователи на всей территории России жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений России. В частности, онлайн-сервисы не работают или существенно деградировали в Альфа-банке, СберБанке, Райффайзен банке, ВТБ Банке, РСХБ Банке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.

Кроме того, "упала" или была сильно нарушена работа национальных платежных систем россиян — "Системы быстрых платежей "СБП" и Национальной системы платежных карт "НСПК".

С мобильной связью в РФ также наблюдаются проблемы. Россияне массово пишут сообщения в сети о невозможности воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от "Билайн", "МегаФон", "Теле2" и "Ростелеком".

Следует отметить, что кибератаку уже признали и в самой России. Там объяснили своим жителям, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки "политически мотивированных хакеров". В то же время в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до завершения.

"На самом деле, россияне таким образом достигают "целей "СВО", которая, как известно, идет "по плану". Россия и крепостные путина возвращаются к "истокам" и "скрепам": "натовский" интернет все меньше влияет на жизнь россиян, а онлайн-сервисы исчезают как "враждебные либеральные ценности". Это удачный момент, чтобы в полной мере претворить в жизнь вожделенное кремлем "импортозамещение" в формате деревянных счетов, бумажных сберкнижек и наскальной бухгалтерской живописи.

Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы ускорить этот процесс и вернуть московитов во времена, когда никакой биткоин, биржевая акция или даже доллар никак не влиял на их жизнь. Ведь они банально не будут иметь этот доступ", — прокомментировал ситуацию собеседник в ГУР МОУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры получили список россиян, отвечающих за разгон темы "уклонистов" в Украине.