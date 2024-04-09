В Москве бьют канализационную тревогу: украинские хакеры атаковали критическое предприятие

Компании понадобится много времени, чтобы восстановить уничтоженные данные

Украинская хакерская группа "BLACKJACK" атаковала московское предприятие критической инфраструктуры. Сейчас компания не может полноценно работать, а чтобы восстановить данные, потребуется немало времени.

Об этом сообщают источники "Телеграфа". Эта хакерская группа считается приближенной к кибердепартаменту СБУ.

Речь идет о хакерской атаке на компанию "Москоллектор", которая отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей столицы России.

"Наши хакеры выключили 87 тысяч датчиков разных систем оповещения по всей Москве и Подмосковье. Кроме того, уничтожены 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании (электронные письма, резервные копии, контракты)", — говорят источники.

На данный момент работа объекта критической инфраструктуры российской столицы полностью заблокирована. Компания не может принимать заявки и выезжать на аварии. Чтобы восстановить IT-инфраструктуру, может понадобиться от 15 до 30 суток.

"Пожелаем различных техногенных катастроф в Москве в эти дни", — говорят источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что хакеры уничтожили дата-центр в России, который обслуживал военно-промышленный комплекс. Досталось компаниям "Газпром" и "Роснефть".